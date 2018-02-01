” الأحوال المدنية ” توجه رسائل للطلاب الدارسين خارج المملكة

عادل الحربي(صدى):

وجهت الإدارة العامة للأحوال المدنية، مساء اليوم الخميس، عدة رسائل هامة للطلاب الدارسين خارج المملكة، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وطالبت ” الأحوال المدنية ” الطلاب في حالة دراستهم في غير دول مجلس التعاون الخليجي، عدم حمل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهم، و الحرص على تجديدها قبل انتهائها بمدة ستة أشهر، وذلك لتفادي إيقاف الخدمات، أو إيقاع أية غرامات مالية عليهم.

وجاءت تلك الرسائل على النحو التالي:

أولاً: إلتزامك بالأنظمة وحصولك على إذن الزواج بغير السعودية يمكنك من تسجيل واقعة الزواج و يسهل تسجيل أولادك بالسجل المدني.

ثانياً: يمنع منعاً باتاً رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية: ” بطاقة الهوية الوطنية – سجل الأسرة ” .

ثالثاً: حماية لك وحفظاً لحقوقك قم بالإبلاغ عبر ” أبشر ” ، في حال فقدانك لأياً من الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية.

رابعاً: احرص على تسجيل المولود لدى أقرب ممثلية للملكة العربية السعودية وتسجيله خلال 30 يوماً.

خامساً: سجل الأسرة ليس بوثيقة سفر إنما هي إثبات للتابعين داخل المملكة فقط.