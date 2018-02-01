” باكستان ” تطلب من الانتربول السعودي اعتقال المتهم بقتل ” عاصمة راني “

عادل الحربي (صدى):

أمرت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية، بإرسال طلب إلى الانتربول السعودي؛ وذلك بناء على طلب شرطة إقليم ” خيبر باختونخوا ” ؛ لاعتقال المتهم الرئيسي في قضية اغتيال طالبة كلية الطب ” عاصمة راني ” .

وأوضحت مصادر أنه تم إيقاف شقيق المتهم وصديقه؛ حيث إن أحدهما مشارك في عملية قتل الطالبة الجامعية ” ، عاصمة “، وتواجد في موقع الحادث، ووفقًا للتفاصيل فإن المتهم ” مجاهد أفريدي ” أقدَمَ على قتل الطالبة، بمشاركة أحد أصدقائه، بعد أن رفضت الزواج منه.

كما ذكرت تحقيقات الشرطة، أن ” عاصمة ” جاءت قبل أيام إلى مسقط رأسها لزيارة أسرتها في مدينة ” كوهات “، وكانت برفقة إحدى قريباتها في سيارة أجرة عائدة إلى المنزل؛ حيث تَرَصّد لها الجاني، وفور نزولها من السيارة قام بإطلاق ثلاث رصاصات تجاهها.

يُذكر أن أحد المارة قام بتصوير مقطع فيديو، ليقود لمعرفة اسم الجاني قبل أن تدخل الفتاة في غيبوبة وتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد ساعات في المستشفى، حيث نطقت باسم ” مجاهد أفريدي ” ، وتمكنت الأسرة من التعرف عليه وتوجيه التهمة له مباشرة؛ حيث سَبَق أن هدد بقتلها بعد أن رفضت الزواج منه.