برشلونة يتطلع لتخطي عقبة إسبانيول

نواف السالم(صدى):

يسعى فريق برشلونة للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري الإسباني لكرة القدم وتخطي عقبة فريق إسبانيول، الذي ينتوي أن يوقف انطلاقة البارسا، الأحد المقبل في الجولة الـ22 من الدوري.

وتحظى مباراة الدربي الكتالوني باهتمام كبير من الجهاز الفني والجماهير لكلا الفريقين، رغم أن عادةً لا تكون لقاءاتهم قوية، وذلك على مر التاريخ.

واستطاع إسبانيول التغلب على برشلونة في ذهاب دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا في وقت سابق من يناير الماضي، ليحقق أول فوز له على منافسه منذ ما يقرب من عشر سنوات.

واستعاد برشلونة توازنه محققًا الفوز في مباراة الإياب وتأهل للدور التالي، إذ سخر جيرادر بيكيه وسيرجيو بوسكيتس من إسبانيول عقب المباراة.

وأثار هذا الفعل غضب إسبانيول، الذي تقدم بشكوى ضد ثنائي برشلونة إلى لجنة مكافحة العنف بالاتحاد الإسباني، والتي ستقرر ما إذا كان هناك عقاب ضروري سيتخذ ضدهما.