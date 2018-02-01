5 أسئلة ضرورية للطبيب بعد الولادة القيصرية

متابعات(صدى):

يستغرق الشفاء بعد العملية القيصرية وقتاً أطول، حيث يعمل مشرط الجراحة على كل من الجلد والرحم. وتتزاحم الأدوار والمهمات على الأم خلال فترة النقاهة، ومع امتداد وقتها تتوالد الأسئلة عن التخلص من وزن الحمل، وسرعة شفاء الجرح. إليك مجموعة من الأسئلة الهامة لتسأليها إلى طبيبك بعد الولادة القيصرية:

النشاط: ينصح الأطباء الأمهات بالبدء بالمشي ببطء، ثم زيادة سرعة المشي تدريجياً. لكن للتخلص من الوزن الزائد عقب الولادة ستحتاجين إلى ممارسة بعض التمارين. لذلك، اسألي طبيبك عن المساقة التي يمكنك أن تمشيها؟ وعن نوعية التمارين التي يمكنك ممارستها في البيت تدريجياً؟ ومتى يمكنك رفع بعض الأحمال؟

الحمل التالي: ربما لا تفكرين في هذه المرحلة في الحمل التالي، لكن عليك سؤال الطبيب عن الوقت الذي يمكنك أن تخططي فيه لهذا الحمل، وهل توجد مخاطر خاصة به؟

الملابس: متى يمكن ارتداء ملابس ضيقة نسبياً بعد الولادة القيصرية دون أن يؤثر ذلك على سرعة الشفاء؟

مؤثرات أخرى: اسألي الطبيب هل توجد عوامل أخرى يمكن أن تؤخر عملية الشفاء؟

الألم والوزن: هل الشعور بألم في ناحية جرح العملية علامة مقلقة؟ وماذا تعني أعراض مثل الدوخة أو الإمساك؟ وفي حالة السكري كيف يؤثر ذلك على رحلة الشفاء؟