وقف طبيب تجميل لارتكابه سلوكيات مخلة بالآداب

أبوظبي(صدى):

أوقفت السلطات الإماراتية طبيب تجميل عن العمل ، لارتكابه عدد من السلوكيات الغير أخلاقية وتعتبر مخلة بالآداب العامة وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي .

قال الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، الدكتور رمضان البلوشي في تصريحات إعلامية ، إن السلطة بمجرد علمها بوجود فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد اعماله المخلة للآداب ، أوقفت بشكل مباشر رخصة الطبيب، وأصدرت تعميماً على كل المستشفيات والجهات الصحية، تعلمها بتعليق رخصة الطبيب، وإيقافه مؤقتاً عن مزاولة المهنة، وفي الوقت ذاته تم تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفة، بهدف إصدار قرار نهائي بشأنه في أقرب وقت.

ولفت إلى أن السلطة ، في مثل هذا النوع من المخالفات، تعتمد إجراءات خاصة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات الصحية في الدولة، لضمان حصول المخالفين على جزائهم، وفق القوانين والنظم المتبعة في الدولة.

وكان مستخدمو وسائل تواصل اجتماعي تداولوا، أخيراًن مقطع فيديو لطبيب تجميل يعمل لدى منشأة صحية، تابعة لسلطة مدينة دبي الطبية، يحمل مشاهد تتنافى مع أخلاقيات وتقاليد المجتمع، وأثارت موجة من الغضب والاعتراض لديهم.