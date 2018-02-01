تراجع مشتركي 4 أندية في ” ادعم ناديك ” .. والهلال والأهلي يشهدا تقدما

ماجد محمد(صدى):

نشر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، المستشار تركي آل الشيخ، آخر تحديث لأعداد المشتركين في مبادرة ” ادعم ناديك ” ، والذي شهد تراجعاً في أعداد مشتركي أربعة أندية، وثبات ناديين.

واستمر نادي الهلال في تصدره القائمة بزيادة 31 مشترك ليصل إلى 44.816 مشترك، فيما تراجعت جماهير النصر بعدد 30 مشترك لتصل إلى 38.510 مشترك لكنه حافظ على المركز الثاني في القائمة.

فيما زاد عدد جماهير نادي الاتحاد والأهلي لمشتركين في المبادرة، بعدد 33 و 27 على التوالي، بينما نقصت أعداد جماهير نادي الشباب والرائد والفيحاء، بأعداد مشتركين 198 و 4 و 1 على التوالي.