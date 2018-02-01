أغلى أسواق الجوالات الذكية في العالم

نورة الشهري (صدى):

ارتفعت أسعار الجوالات الذكية بفضل زيادة الطلب على الأجهزة المميزة، لتصل أسعارها إلى 328 دولارًا وذلك خلال العام الماضي، مع العلم أنه كان هناك اختلاف واضح للأسعار من مكان لآخر حول العالم.

حيث صرحت إحدى المصادر بأن الأبحاث التي شملت حقائق حول المبيعات في 75 بلدًا، أكدت أن متوسط سعر الجوالات الذكية تراوح بين 645 دولارًا في دول آسيا المتقدمة و183 دولارًا في الأسواق الناشئة بالقارة خلال عام 2017.

مع العلم أن بلدان آسيا المتقدمة هي: أستراليا وهونج كونج واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان، بينما تضم فئة بلدان آسيا الناشئة كلا من، بنجلاديش والهند وكمبوديا وماليزيا وميانمار والفلبين وتايلاند وفيتنام.