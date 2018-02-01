خادم الحرمين يستقبل ضيوف الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل اليوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني والشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني و الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني والشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني والشيخ خليفة بن مبارك آل ثاني والشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني ضيوف الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالقرية السعودية للإبل بالصياهد الجنوبية للدهناء.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .