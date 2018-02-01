” مهرجان الملك عبد العزيز ” يحقق رقم قياسي في سباق الهجن

نايف السالم(صدى):

استطاعت جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن، والمقامة ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز الثاني للإبل، تحقيق رقمًا قياسيًا عالميًا، ضمن فئة أكبر عدد إبل مشاركة في سباق الهجن برقم إجمالي بلغ 6120.

وقال المتحدث الرسمي باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، سلطان البقمي، هذا الإنجاز ما كان ليتحقق إلا برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة وإشراف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله.

كما أوضح ” البقمي ” ، أن المهرجان استقبل وفداً من شركة ” جينيس ” للأرقام القياسية؛ للوقوف على البيانات المسجلة، وقياس وتوثيق الأرقام، والتحقق من قياساتها وفق المعتمد، واطلعوا في جولة موسعة على الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي يقدمها المهرجان.

يُذكر أن المنجزات المحققة ليست على المستوى المحلي فقط، وإنما بلغت حدود العالمية، وذلك من خلال شعاره ” الإبل حضارة ” ، سيواصل تقديم التراث الشعبي والمحلي إلى العالم، وقد حظي بحضور كبير ومشرف، يضاف إلى منجزاته المتميزة.