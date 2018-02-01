مصرف أمريكي يرفع تقديراته لسعر خام برنت وسط فائض عالمي في 2019

واشنطن(صدى):

أعلن المصرف الأمريكي ” جولدمان ساكس ” ، اليوم الخميس، رفع تقديراته لسعر خام برنت، متوقع تراجع السعر مجددًا مع ضخ منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة المزيد من النفط للاستفادة من ردة فعل السعر على انخفاض المخزونات العالمية.

وعزز المصرف تقديراته للسعر لـ 3612 شهرًا، إلى 75 دولارًا، 82.5 دولارًا، 75 دولارًا للبرميل على الترتيب، من 62 دولارًا في السابق، لافتًا إلى أن أسعار النفط استعادت توازنها 6 أشهر مبكرًا عما كان متوقعًا.

كما توقع البنك تسجيل سوق النفط العالمي عجزًا قدره 0.2 مليون برميل يوميًا خلال 2018، يتبعه فائض عالمي 0.73 مليون برميل يوميًا في 2019.