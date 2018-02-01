بالصور.. مجمع ابن عباس يحتفي بتخريج ثمان حفاظ للقرآن

نايف السالم(صدى):

في ليلة من ليالي القرآن كرم مجمع عبدالله بن عباس المسائي بحي الكندرة التابع لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 8 طلاب من أبناء حلقاته أتموا حفظ كتاب الله وذلك بحضور إمام وخطيب المسجد الشيخ عبدالكريم كرامه ، والمشرف التربوي خالد اسماعيل وداعمي الحلقات وأهالي الطلاب.

وبعد أن ابتدأ الحفل بتلاوة لكتاب الله تلاها أحد طلاب الجامع وجه ضيف الحفل الشيخ عبدالله صنعان كلمة أشاد فيها بمعلمي حلقات الجامع والجهود التي يبذلونها لتعليم وتحفيظ الأبناء القرآن ، فيما أوصى الطلاب أن يكونوا قرآنا يمشي على الأرض ، وهنأ أولياء أمورهم بهذا الخير العظيم.

وخلال الحفل قرأ الحفاظ الثمانية آخر آيتين من سورة البقرة على الحضور ليتموا حفظ كامل القرآن ، لتتوالي عليهم التبريكات من أولياء أمورهم والمعلمين وزملائهم في الحلقات ، ثم قدّم طلاب المجمع فقرات متنوعة بهذه المناسبة وعرضاً مرئياً بعنوان ( اغرس جميلاً ).

وفي ختام الحفل كرم مسؤولو المجمع الحفاظ وتمنوا لهم التوفيق في الدارين.