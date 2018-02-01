الأندية الانجليزية تنفق 430 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات الشتوية

طلال الغامدي(صدى):

سجلت الأندية الانجليزية المنافسة بالدوري الممتاز رقمًا قياسيًا يقرب من ضعف الرقم القياسي السابق في 2011، حيث أنفقت مبلغ 430 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الجديدة التي عقدتها خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي أغلقت أمس الأربعاء.

وتعتبر أعلى صفقة فردية هي التي أبرمها ليفربول من أجل التعاقد مع المدافع فيرجيل فان ديك، لاعب نادي ساوثامبتون، حيث تكلفت 75 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في العالم.

وكانت معظم الصفقات من قبل ما يسمى بالأندية الـ6 الكبرى، وهم: مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال وليفربول وتوتنهام؛ في حين بلغ إجمالي الإنفاق الصافي 90 مليون جنيه إسترليني.