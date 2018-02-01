خشية استمرار الانتفاضة.. إيراني يوثق وصول تعزيزات عسكرية إلى شهر كرد

طهران(صدى):

وثَّق مواطن إيراني، مقطع فيديو، عن وصول تعزيزات عسكرية من الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج إلى مدينة شهركرد.

ويأتي ذلك خوفاً من دعوات استمرار انتفاضة الشعب الإيراني، المطالبة بسقوط النظام وعلى رأسهم المرشد الأعلي علي خامنئي، والتي اعتقل على إثرها آلاف المواطنين وقتل المئات.