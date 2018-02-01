خشية استمرار الانتفاضة.. إيراني يوثق وصول تعزيزات عسكرية إلى شهر كرد
وثَّق مواطن إيراني، مقطع فيديو، عن وصول تعزيزات عسكرية من الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج إلى مدينة شهركرد.
ويأتي ذلك خوفاً من دعوات استمرار انتفاضة الشعب الإيراني، المطالبة بسقوط النظام وعلى رأسهم المرشد الأعلي علي خامنئي، والتي اعتقل على إثرها آلاف المواطنين وقتل المئات.
🔴#عاجل_همسايه |
بعد دعوات لاستمرار #انتفاضة_الشعب_الإيراني .. إيراني يوثق وصول تعزيزات عسكرية من #الحرس_الثوري و قوات #الباسيج إلى مدينة #شهركرد .#همسايه #قیام_بهمن۹۶ #قيام_بهمن #الأحواز_تنتفض #مظاهرات_إيران #تظاهرات_سراسرى #قيام_سرايرى pic.twitter.com/vVegWMECuZ
— همسايه (@Hmsayh) 1 February 2018
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