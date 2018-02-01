” لاكتاليس ” : تلوث حليب الأطفال كلفنا رخصة التصدير

عادل الحربي (صدى):

أوضح إيمانويل بينييه الرئيس التنفيذي لمجموعة ” لاكتاليس ” الفرنسية، لمنتجات الألبان، أن تلوث حليب الأطفال الذي تنتجه الشركة بالسالمونيلا، يكلف المجموعة مئات الملايين من اليورو، حيث استدعت ” لاكتاليس ” 12 مليون عبوة حليب من أرجاء فرنسا ومن متاجر في أنحاء مختلفة من العالم، بعد اكتشاف بكتيريا السالمونيلا، في الحليب.

وأشار ” بينييه ” : ” المسألة كلفتنا رخصة التصدير لمدة لم تحدد بعد، فهي أكبر أزمة اضطر لمواجهتها كرئيس للشركة ” ، مؤكدًا أن الشركة لا تعرف القدر الذي جرى استهلاكه من الحليب الملوث، لكن الشركة لم يصلها سوى أقل من نصف الحليب الذي طلبت سحب.

يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، قد أوقفت في وقت سابق استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته، من شركة ” Lactalis Nutrition Sant ” بمصنع ” carno ” في فرنسا، وربطت الهيئة إلغاء قرار التعليق، بتقديم الشركة خطة تصحيحية لمصدر تلوث أغذية أطفال التي تنتجها ببكتيريا ” السالمونيلا أقونا ” .