” حساب المواطن ” يفسر رسالة غير مؤهل لرب الأسرة أو أحد تابعيه

عادل الحربي(صدى):

نشر برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنفوجرافيك توضيحي للرسالة التي وصلت لعدد من المستفيدين والتي جاء فيها “غير مؤهل لرب الأسرة أو أحد تابعيه في حالة الأهلية”.

وأوضح الحساب في الإنفوجرافيك الذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن غير مؤهل تعني بأن رب الأسرة أو أحد تابعيه لم يتجاوز شروط الأهلية، بناء على سبب عدم الأهلية.

وأضاف الحساب أنه لن يتم التحقيق من الغير مؤهلين إلا في حالة الاعتراض، مشيرة إلى أنه يمكن الاعتراض من الزر المقابل حالة الأهلية عبر موقع التسجيل سواء لرب الأسرة او التابعين.