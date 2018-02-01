” العدل ” : إجراء 57 ألف عملية في القطاعات العدلية خلال 100 يوم

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن العمليات التي تم إجرائها في القطاعات العدلية قبل الساعة الـ7:30 صباحًا وبعد الساعة الـ3 عصرًا خلال 100 يوم.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم إجراء 57 ألف عملية خلال هذه الفترة، لافته على أن جلسات دعاوى النفقة سجلت أعلى معدل بـ3747 جلسة نفقة.

وأضافت أنه تم إجراء 3066 جلسة دعوى فسخ نكاح، و2166 عملية إجراء توثيق، و1886 جلسة دعوى حضانة، بالإضافة إلى 1179 جلسة دعوى قسمة تركة.