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إغلاق مستودع لتصنيع المخلل وإتلاف محتوياته بالعزيزية

إغلاق مستودع لتصنيع المخلل وإتلاف محتوياته بالعزيزية
عادل الحربي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن إغلاق مستودعاً بالعزيزية لتصنيع المخلل، وإتلاف محتوياته، بالإضافة إلى إيقاف جميع مركبات التوزيع التابعة له.

وأوضحت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أن ذلك يأتي بعد رصد فرق المراقبة وجود فئران داخل عبوات التعبئة، وتبين أن المستودع لا يحمل ترخيصاً، ويفتقر لشروط النظافة، وعمالته ليس لديها شهادات صحية.

وقالت: ” الأمانة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من لم يلتزم بالاشتراطات النظامية والرخص المهنية والشهادات الصحية، فسلامة سكان مدينة الرياض غير قابلة للعبث “.


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