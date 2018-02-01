إغلاق مستودع لتصنيع المخلل وإتلاف محتوياته بالعزيزية
أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن إغلاق مستودعاً بالعزيزية لتصنيع المخلل، وإتلاف محتوياته، بالإضافة إلى إيقاف جميع مركبات التوزيع التابعة له.
وأوضحت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، أن ذلك يأتي بعد رصد فرق المراقبة وجود فئران داخل عبوات التعبئة، وتبين أن المستودع لا يحمل ترخيصاً، ويفتقر لشروط النظافة، وعمالته ليس لديها شهادات صحية.
وقالت: ” الأمانة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من لم يلتزم بالاشتراطات النظامية والرخص المهنية والشهادات الصحية، فسلامة سكان مدينة الرياض غير قابلة للعبث “.
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