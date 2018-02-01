بالصور.. لافتة تطالب الأمريكيين والبريطانيين بالاعتذار لدخول محل بفلسطين
عبر الفلسطيني كمال الحاج محمد، عن رفضه لسياسات وأفعال كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا تجاه القضية الفلسطينية، وذلك عن طريق لافتة على واجهة محله برام الله.
واشترط ” الحاج محمد ” عن طريق اللافتة على الزبائن الأمريكيين والبريطانيين، قبل الدخول، أن يقدموا اعتذارًا عن قرار ” القدس ” الأمريكي، ووعد بلفور البريطاني.
وقال ” الحاج محمد ” : ” أردت بهذه اللافتة أن ألفت نظر الزبائن الأمريكيين والبريطانيين، كي يتنبهوا إلى سياسات بلديهما تجاه الدول والشعوب الأخرى ” ، مضيفًا ” هذا أقل ما يمكن فعله استنكارًا لإعلان ترامب بشأن القدس، ورفضا لوعد بلفور. ”
وأشار ” الحاج محمد ” إلى أن الفكرة لاقت أصداء جيدة؛ حيث أن أحد البريطانيين الذين زاروا المحل وشاهدوا اللافتة اعتذر عن سياسة بلاده تجاه القضية الفلسطينية.
ويذكر، ان متجر ” الحاج محمد ” ، متخصص في صناعة أحذية جلدية وبيعها، حيث تجذب تصاميمها وألوانها السياح الأجانب الذين يزورون الأماكن المسيحية المقدسة في بيت لحم، القريبة من رام الله.
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