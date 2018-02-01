بالصور.. لافتة تطالب الأمريكيين والبريطانيين بالاعتذار لدخول محل بفلسطين

القدس المحتلة(صدى):

عبر الفلسطيني كمال الحاج محمد، عن رفضه لسياسات وأفعال كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا تجاه القضية الفلسطينية، وذلك عن طريق لافتة على واجهة محله برام الله.

واشترط ” الحاج محمد ” عن طريق اللافتة على الزبائن الأمريكيين والبريطانيين، قبل الدخول، أن يقدموا اعتذارًا عن قرار ” القدس ” الأمريكي، ووعد بلفور البريطاني.

وقال ” الحاج محمد ” : ” أردت بهذه اللافتة أن ألفت نظر الزبائن الأمريكيين والبريطانيين، كي يتنبهوا إلى سياسات بلديهما تجاه الدول والشعوب الأخرى ” ، مضيفًا ” هذا أقل ما يمكن فعله استنكارًا لإعلان ترامب بشأن القدس، ورفضا لوعد بلفور. ”

وأشار ” الحاج محمد ” إلى أن الفكرة لاقت أصداء جيدة؛ حيث أن أحد البريطانيين الذين زاروا المحل وشاهدوا اللافتة اعتذر عن سياسة بلاده تجاه القضية الفلسطينية.

ويذكر، ان متجر ” الحاج محمد ” ، متخصص في صناعة أحذية جلدية وبيعها، حيث تجذب تصاميمها وألوانها السياح الأجانب الذين يزورون الأماكن المسيحية المقدسة في بيت لحم، القريبة من رام الله.