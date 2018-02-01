شاب يعتدي على جدته بالسكين

خالد الظفيري(صدى):

أقدم شاب كويتي على الأعتداء على جدته والدة ابيه بالسكين ، وهشم وجهها .

حيث أكدت وسائل إعلام كويتية ، أنه حجزت محكمة الاستئناف، استئناف النيابة العامة لحكم أول درجة ببراءة مواطن يبلغ 22 عاما من الشروع بقتل جدته والدة أبيه عمدا مع سبق الإصرار والترصد وضربها والتسبب لها بكسور في وجهها، للحكم في الثامن من الشهر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه قام في العاشر من شهر أبريل الماضي بدخول مسكن جدته صباحا وطعنها بسكين في صدرها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، وبعدما سقطت أرضا مضرجة بدمائها قام بركلها بقدميه على وجهها ما تسبب لها بكسور في الجمجمة ومحجر العين والفكين ملحقا بها أذى بليغ، ثم حرق مركبته لإخفاء معالم الجريمة ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.