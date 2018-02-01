إغلاق 5 مستودعات مخالفة في بريدة بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أعلنت أمانة منطقة القصيم، صباح اليوم الخميس، عن إغلاقها لخمسة مستودعات مخالفة بمدينة بريدة, حيث تم إغلاق ” 5 ” مواقع تمارس نشاط تجاري داخل مباني سكنية, ومصادرة ” 2 ” جالون زيوت غير صالحة للاستخدام, بالإضافة لمصادرة كميات من اللحوم مجهولة المصدر وأيضاً كميات من الخضروات والمواد الغذائية المخزنة داخل سكن العمالة، واتخذت أمانة المنطقة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشارت ” أمانة القصيم ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه قد تم ذلك ضمن حملة ميدانية نفذتها الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة أمانة القصيم للخدمات، بالتعاون مع بلدية الديرة الفرعية والإدارة العامة للنظافة، وإدارة العمليات والطوارئ.

وأتى ذلك بتوجيه من المهندس محمد بن مبارك المجلي، أمين منطقة القصيم، حيث أهاب بالجميع الإبلاغ عن أية ملاحظات متعلقة بصحة المواطن، وذلك بالاتصال بمركز العمليات والطوارئ بأمانة القصيم على الرقم 940 على مدار الساعة، أو استخدام تطبيق ” صور وارسل ” لأجهزة الهواتف الذكية.

يذكر أنه قد تم ذلك في إطار الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل ” وطن بلا مخالف ” .