بعد ركود العمل في اليونان.. أطباء يعلنون رغبتهم في العمل بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أعرب عدد من الأطباء اليونانيين، عن رغبتهم بالتوجه إلى المملكة؛ للعمل في مستشفياتها بعد ركود سوق العمل في اليونان.

وكشفت مصادر، أن إحدى الشركات الطبية بالمملكة، تستعد لإجراء مقابلات مع بعض الأطباء اليونانيين، وذلك لمدة ثلاثة أيام، خلال الشهر الجاري.

وتعتبر رواتب الأطباء اليونانيين في المملكة، مغرية بالنسبة لهم خاصة بعد انخفاض رواتبهم بشكل كبير في بلدهم، حيث يتراوح الراتب من 5 إلى 10 آلاف يورو.

يذكر أن 200 طبيب يوناني، كانوا قي اختبروا للعمل في المملكة، واختار وزارة الصحة 70 منهم، لإجراء مقابلات إضافية، وقد تم اختيار 20 فقط للعمل، خلال شهر ديسمبر الماضي.