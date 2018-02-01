تراجع هامشي للدولار بعد إعلان عدم تغيير معدلات الفائدة

واشنطن(صدى):

شهدت العملة الأمريكية ” الدولار ” ، اليوم الخميس، تراجعًا هامشيًا، بعد إعلان نتائج الاحتياطي الفيدرالي القاضية بعدم تغيير معدلات الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤ العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 89.0 بنسبة 0.13%، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 2.73% وهو الأعلى في 4 سنوات.

وفي المقابل ارتفع اليورو بنسبة 0.27% إلى 1.2447 دولار، مسجلًا اعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، كما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% عند 14242 دولار، وهو المستوى الأعلى في أكثر من 19 شهرًا.

وتوقع البنك المركزي في اجتماعه الأخير احتمالية ارتفاع التضخم هذا العام مما عزز التوقعات بمواصلة رفع الفيدرالي لتكاليف الاقتراض تحت قيادة الرئيس القادم للبنك ” جيروم باول “.