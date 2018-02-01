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بالصور والفيديو.. أحدث شركة طيران بالمملكة تطلق أولى رحلاتها

بالصور والفيديو.. أحدث شركة طيران بالمملكة تطلق أولى رحلاتها
نايف السالم(صدى):

أقامت شركة ” طيران أديل ” ، وهي أحدث شركة طيران اقتصادي بالمملكة، اليوم الخميس، حفلاً رسمياً، وذلك احتفالاً إطلاق أولى رحلاتها إلى مدينة ” أبها ” ، بصالة المغادرة بالمدينة ذاتها.

أتى ذلك في إطار الخطة التوسعية لشركة ” طيران أديل ” الحديثة، وذلك بهدف تغطية جميع المناطق والمدن الرئيسية في المملكة، حيث تعد ” أبها ” هي الوجهة الخامسة من الشبكة المتنامية للشركة ، والتي ” الرياض، الدمام، القصيم، جازان ” .

وجاء الحفل بحضور المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رئيس مجلس إدارة ” طيران أديل ” ، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، ، وفهد العدواني، مدير عام المطارات الجنوبية، وأيضاً كون كورفياتس، الرئيس التنفيذي لـ ” طيران أديل ” ، بالإضافة لعدد من مسؤولي ومنسوبي المطار والإعلاميين، حيث تم إقامة عرضاً فلكلورياً فنياً من تراث منطقة عسير، بمشاركة إحدى الفرق الشعبية.

يذكر أنه قد انطلقت رحلة الطيران الأولى رقم ” F 171 ” للشركة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح اليوم، متوجهة إلى مطار أبها الإقليمي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8233 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله تكون مميزه باسعارها ومواعيدها وعدد الرحلات

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