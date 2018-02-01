” البنتاجون ” : التغير المناخي يهدد نصف القواعد العسكرية لأمريكا

واشنطن(صدى):

أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، في تقرير أصدرته، أن التغير المناخي يهدها ما يقرب من نصف القواعد العسكرية للولايات المتحدة في العالم.

وأوضح ” البتاجون ” في تقريره، أن الجفاف والرياح والفيضانات والعواصف، تصدرت قائمة الكوارث الطبيعية التي تهدد 1700 موقع عسكري ” كبير وصغير” للقوات الأميركية في جميع أنحاء العالم، وأضافت: ” الطقس المتطرف بات يضع مرافقنا العسكرية الحيوية في موقف حرج، الأمر الذي قد يعقد مهماتها ” .

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن نتائج تقرير ” البنتاجون ” التي نُشرت الأسبوع الماضي، مع وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث أمر ” ترامب ” مؤخرًا بانسحاب بلاده من اتفاقية باريس العالمية للمناخ.

يُذكر أن تقرير ” البنتاجون ” شمل دراسة واستطلاع، تأثير التغير المناخي، على أكثر من 3500 منشأة عسكرية للولايات المتحدة في العالم، وضم ذلك المسح المطارات وشبكات البنية التحتية للكهرباء والمياه.