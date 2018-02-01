الحكومة اليمنية تشيد بدور المملكة في حقن دماء اليمنين بعدن واحتواء الموقف

فهمي محمد(صدى):

عبرت وزارة الخارجية اليمنية عن تقدير الحكومة الشرعية للمملكة العربية السعودية، والتي كان لها الدور الأكبر في انسحاب المتمردين من معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية، والمناطق التي انتشروا فيها وانهاء التمرد وحقن دماء اليمنيين.

وقالت الحكومة الشرعية أن ما قام به المتمردون في عدن من محاولة انقلابية والمحاولات المستمرة لإعاقة عملها وتعطيل مهامها والقيام بإنشاء وتوجيه مليشيات عسكرية خارج إطار القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، انتهاكًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وتهديدًا لأمن المنطقة.

وأشارت الحكومة إلى أن هذا يعد خروجًا عن الهدف الذي من أجله أنشئ تحالف دعم الشرعية في اليمن، كما أنه يقوض جهود إنهاء الانقلاب الحوثي ويخدم أجندات أخرى تتعارض مع وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتضر بالمصلحة العليا للجمهورية اليمنية.