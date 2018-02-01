أطعمة منزلية طبيعية تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من الأشخاص خاصةً في الوطن العربي، من ضغط الدم المرتفع والذي يسبب الكثير من المشاكل الصحية، والآثار الجانبية و احتمالية الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، لذلك يضطر الأشخاص إلى اللجوء العقاقير الطبية للعلاج.

ولذلك كشفت إحدى الدراسات الطبية عن أطعمة منزلية طبيعية فعالة وسريعة لخفض ضغط الدم المرتفع وهي:

الشوكولاته الداكنة، حيث أن الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على ما لا يقل عن 200 ملليجرام من الفينول الكاكاو يمكن أن تقلل من ضغط الدم بشكل مذهل وكبير .

الثوم، من المعروف انه مفيد، ولكن الكثيرون لا يعلمون أن تلك الفائدة عظيمة ومذهلة للغاية خاصة في مجال خفض ضغط الدم المرتفع، حيث يعمل الثوم كعقار طبيعي منزلي بشكل سحري على منع انسداد الأوعية الدموية وبالتالي انخفاض ضغط الدم.

السبانخ، بالرغم من أنها غنية بالحديد إلي أنها أيضًا غنية بالماغنيسيوم والفولات، مما يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

بذور زهرة عباد الشمس، فهي تتميز بأنها غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والدهون النباتية الصحية، كما تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، وفتح الأوعية الدموية وتعزيز ضغط الدم الصحي.

الموز، حيث يحتوي على كميات من البوتاسيوم والألياف، والتي بدورها هي الأخرى تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، وفتح الأوعية الدموية وتعزيز ضغط الدم الصحي.

الطماطم، تحتوي ثمرة الطماطم على كميات كبيرة من كل من الكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات A و C و E و الليكوبين، كما يمكن للمركبات في الطماطم خفض تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى مكافحة تطور ارتفاع ضغط الدم في مجموعة متنوعة من الطرق.

البروكلي، وقد وجد أن البروكلي لديه مجموعة كاملة من الآثار الصحية المفيدة بما في ذلك احتواءه على كميات عالية من البوتاسيوم والكروم التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض الوزن، وكلاهما يتعلق بارتفاع ضغط الدم.

كما أوصت الدراسات بتجنب الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم والدهون المتحولة ودهون أوميغا 6، والكافيين، و الكحول.