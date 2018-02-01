مدني عسير يحذر المواطنين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

أبها(صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من التقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة.

ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند قيادة السيارات في الطرق المرتفعة وعبور الأودية والشعاب التي تشكل خطورة على السائقين ، نظراً لما تشهده المنطقة خلال هذه الأيام من ضباب كثيف وأجواء ملبدة بالغيوم وفرص مهيأة لهطول الأمطار على المنطقة .

وأهاب العقيد العاصمي بالجميع إلى متابعة ما يصدر عن الدفاع المدني من تحذيرات وتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية والمواقع التي تتجمع فيها المياه حال هطول الأمطار مع فرض الرقابة الأسرية على الأطفال وصغار السن ومراعاة التقلبات الجوية، ومتابعة حالة الطقس بشكل مستمر،سائلاً الله للجميع السلامة .