الأمن العام: إطلاق تقنية الرصد الآلي المتحرك من خلال المركبات

عادل الحربي(صدى):

أطلقت القوات الخاصة لأمن الطرق، تقنية الرصد الآلي المتحرك من خلال المركبات الميدانية، بهدف رصد المخالفات التي تعرض السلامة المرورية للخطر على عدد من الطرق الرابطة بين أجزاء المملكة.

وصرَّح العقيد سامي بن محمد الشويرخ، مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام، أن التقنية تأتي في إطار الجهود لرفع مستوى السلامة المرورية والحرص على سلامة السائقين ومرتادي الطرق.

وأضاف أنه قد تم تشغيل هذه الدوريات على الطرق الأكثر خطورة كمرحلة أولى يلي ذلك تشغيلها، في بقية الطرق على ضوء النتائج الإحصائية؛ سعياً لخفض أعداد الحوادث وحماية مستخدمي الطريق.