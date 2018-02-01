اتحاد الغرف الخليجية يصدر دليل المؤسسات التعليمية الخليجي

عادل الحربي (صدى):

أصدر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دليل ” المؤسسات التعليمية الخليجي ” الثالث للجامعات الخليجية والعربية والدولية، ضمن سلسلة إصدارات الأمانة العامة للاتحاد كالدليل التجاري والصناعي والشركات.

ويعد الدليل المتضمن معلومات مرجعا تعليميا شاملا يفيد الطلاب والطالبات ومتخذي القرار بالجامعات والمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي، للإسهام في تنمية المجتمعات عبر بناء قاده مؤهلين وجودة التعليم والبحث والخدمات ولبناء استراتيجيات جديدة في تطوير ونهضة التعليم بدول المجلس.

ويأتي إصدار دليل المؤسسات التعليمية الخليجي تأكيداً من اتحاد الغرف على أهمية دفع عجلة التعليم بدول المجلس بشتى الطرق والوسائل الممكنة، وانطلاقاً من استراتيجية الاتحاد الهادفة الى دعم المسيرة التعليمية بشكل كامل وتطبيقاً لدور الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي في المسئولية المجتمعية.