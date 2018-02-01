القبض على خليجي يستدرج الفتيات الباحثات عن وظائف بحيلة غريبة

أبو ظبي(صدى):

ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب خليجي يستدرج الفتيات الباحثات عن وظائف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوسامته ولباسه الأنيق.

وأوضح العميد طارق خلفان الغول، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية ، أن الشخص المضبوط 28 عاماً خليجي عاطل عن العمل، أوقع فتيات في حبائله بعد استدراجهن بوسامته ولباسه الأنيق، حيث كان يرتدي زيّـاً عمومياً، منتحلاً إحدى المهن المرموقة، وقام بوضع الزي كخلفية لحالة هاتفه المستخدم.

وأضاف أن عملية ضبط المحتال تمت بعد توافر معلومات لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في ” المديرية “، وتبيّن بعد التحقيق عدم انتسابه للجهة التي يزعم أنه يعمل بها، وأنه شرع بعقد لقاءات بالمغرر بهن.

وحذر الطرق التي يستخدمها النصابين في استغلال الباحثات عن الوظائف، لتحقيق مآرب شخصية، مدعين قدرتهم على توظيفهن من خلال علاقاتهم الشخصية المؤثرة، حيث تضطر الفتاة لدفع المال، ولو بالاقتراض، لمساعدتها في إيجاد فرصة عمل.