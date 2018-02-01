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مريم رجوي: البديل الديمقراطي لطموحات الشعب هو رأس المال في الانتفاضة

مريم رجوي: البديل الديمقراطي لطموحات الشعب هو رأس المال في الانتفاضة
طهران(صدى):

أكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، اليوم الخميس، أن البديل الديمقراطي الذي يمثل الطموحات التحررية للشعب الإيراني هو رأس المال في التقدم في الانتفاضة.

وقالت ” رجوي ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” الدور الحاسم الذي يلعبه البديل لهذا النظام. في هذه المعركة، فإن رأس المال الكبير في التقدم في الانتفاضة هو البديل الديموقراطي الذي يمثل الطموحات التحررية للشعب الإيراني “.


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