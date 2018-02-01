” تعليم الرياض ” تصدر لجنة للتوعية من أخطار المخدرات

حمود العنزي (صدى):

قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، بإصدار قرارًا بتشكيل لجنة؛ لتنفيذ برنامج لتوعية مجتمع التعليم، ووقايته من الوقوع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي هذا السياق، قال عبدالله بن سعد الغنام، مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، أن اللجنة تهدف؛ للتوعية بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية على المجتمع بصفة عامة، وعلى المجتمع المدرسي بصفة خاصة.

وأوضح ” الغنام ” أن مهام اللجنة ستكون وضع البرامج والأنشطة النوعية ومتابعة تنفيذها في المدارس والإدارات التعليمية، وتفعيل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يوافق 26 يوليو من كل عام.

يُذكر أنه تم تشكيل اللجنة، برئاسة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، وعضوية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات، الأستاذة ريم بنت محمد الراشد، ومديري ومديرات إدارات التوجيه والإرشاد والتوعية الإسلامية، والإشراف التربوي والنشاط الطلابي والعلاقات العامة والإعلام للبنين والبنات.