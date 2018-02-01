” الداخلية ” تنفذ حكم القتل تعزيرا في مهرب هيروين باكستاني الجنسية

حمود العنزي (صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمنطقة الرياض , فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلالف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو / محمد كمال حميد قل – باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليه شرعاً والحكم عليه بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً .

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / محمد كمال حميد قل – باكستاني الجنسية – اليوم الخميس 15 / / 5 / 1439 هـ في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ,¬ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمه على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .