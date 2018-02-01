” القحطاني ” : ترحيب حار بممثلي قطر في مهرجان الإبل

طلال الضوي(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الخميس، على الترحيب الحار لممثلي قطر في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأوضح ” القحطاني ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الشاعر القطري الكبير محمد بن فطيس المري يشعل الحماس بقصيدة عصماء، كما لاقى رئيس المعارضة القطرية الشيخ سلطان بن سحيم ترحيب كبير.

وقال ” ترحيب حار من الحضور في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بممثلي قطر العزيزة وبمقدمتهم الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني والشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني وعدد كبير من آل ثاني الكرام ووجهاء وأهل قطر والشاعر القطري الكبير محمد بن فطيس المري يشعل الحماس بقصيدة عصماء “.