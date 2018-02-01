آلام السرة إنذار صريح بالإصابة ببعض الأمراض

برلين(صدى):

أثبتت دراسات ألمانية حديثة أن آلام السُرة تُعد إنذار صريح بالإصابة بأحد الأمراض ،حيث يعاني البعض من آلام البطن حول السُرة، ويتساءلون عن أسباب هذا الألم، لذلك صرح مجموعة من الأطباء بالأمراض التي يؤدي إليها ألم حول السُرة.

مرض التهاب الزائدة الدودية، فعندما تلتهب الزائدة الدودية، يشعر المرء بآلام حول السُرة، ويزداد الاشتباه في التهاب الزائدة الدودية، عندما تكون آلام السُرة مصحوبة بقيء وغثيان وحمى وإسهال أو إمساك وفقدان الشهية.

مرض الحصوات الصفراوية، وهو يعني الشعور بآلام مفاجئة ومتزايدة في منتصف البطن، أسفل عظم القص مباشرة أحياناً، انسداد القناة الصفراء بسبب الحصوات، مما يؤدي إلى الإصابة بالحصوات الصفراوية.

مرض داء كرون، وهو عبارة عن الشعور بآلام خلف السُرة يرجع إلى الإصابة بداء كرون “Crohn’s disease”، وهو عبارة عن التهاب في الأمعاء، وعادة ما تحدث الآلام بعد تناول الطعام بفترة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، ويزداد الاشتباه في الإصابة بداء كرون عندما تكون الآلام مصحوبة بإسهال وإرهاق وفقدان الوزن.

مرض اضطرابات الهضم، حيث أن آلام السُرة قد تشير أيضاً إلى اضطرابات الهضم، التي تتمثل أسبابها في تناول الأطعمة الدهنية أو المحمرة أو الأطعمة ذات البهارات القوية.