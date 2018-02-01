” مؤسسة التقاعد ” : صرف المعاشات سيوافق يوم 25 من كل شهر ميلادي

نايف السالم(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه ابتداءً من شهر فبراير 2018، سيتم صرف معاشات التقاعد يوم 25 من كل شهر ميلادي، مشيرة إلى أن صرف المعاشات لمتقاعدي الدولة ” المدنيين – العسكريين ” ، وكذلك المستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى، سيكون في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة الأستاذ فهد بن عبدالله الصالح، أنه في حالة وافق إيداع المعاشات يوم ٢٥ ميلادي يوم الجمعة، فإنه سيتم صرف المعاشات يوم الخميس الموافق ٢٤، أما إذا وافق يوم ٢٥ يوم السبت، فإنه سيتم صرف المعاشات يوم الأحد الموافق ٢٦ من الشهر الميلادي.

كما ألفت ” الصالح ” الانتباه إلى أن المؤسسة حريصة على الحفاظ على حقوق المتقاعدين، وأن دفع الاشتراكات سابقاً بالتقويم الهجري؛ جاء وفقًا لاحتساب مدة الخدمة التي يتم عن طريقها تحديد قيمة المعاش التقاعدي الشهري.

يُذكر أن المؤسسة خاطبت مؤسسة النقد العربي السعودي؛ للتأكيد على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل، بعدم المساس ببدل غلاء المعيشة وعدم اقتطاع أي مبلغ من هذا البدل، مقابل سداد قروض شخصية أو التزامات تمويلية أخرى، وكذلك لمراعاة التاريخ الجديد في صرف المعاشات التقاعدية.