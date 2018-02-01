وصول الملك سلمان وسمو ولي العهد مقر الحفل الختامي لمهرجان الإبل
وصل، منذ قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مقر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين يرعى الحفل الختامي للمهرجان بالقرية السعودية للإبل بالصياهد الجنوبية للدهناء.
فيديو | #ولي_العهد لدى وصوله مقر الحفل الختامي لـ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل. #الإخبارية pic.twitter.com/7fwuBWtmKE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 1, 2018
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3619 ] نشر منذ 7 دقائق
لبيه والله
صور عظمة حفظكم الله ورعاكم