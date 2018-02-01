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وصول الملك سلمان وسمو ولي العهد مقر الحفل الختامي لمهرجان الإبل

وصول الملك سلمان وسمو ولي العهد مقر الحفل الختامي لمهرجان الإبل
نايف السالم(صدى):

وصل، منذ قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مقر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين يرعى الحفل الختامي للمهرجان بالقرية السعودية للإبل بالصياهد الجنوبية للدهناء.


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