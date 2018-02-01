دوري المحترفين يفرض نفسه بقوة على خريطة المونديال

طلال الغامدي(صدى):

فرض دوري المحترفين نفسه بقوة على خريطة المونديال الروسي لعام 2018، وسط توقعات بأن يكون هذا الدوري من أكثر البطولات التي تشهد تواجد لاعبيها في البطولة العالمية.

حيث توافد العديد من لاعبي مصر وتونس على الدوري، ومن المنتظر أن يشهد المونديال الروسي العديد من نجوم هذه البطولة سواء من لاعبي المنتخب السعودي أو نظيريه المصري والتونسي أو منتخبات أخرى.

وكان اتحاد كرة القدم، قد أعلن عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في كل ناد من أندية دوري المحترفين إلى ستة لاعبين، وذلك للمرة الأولى في التاريخ مع فتح الباب أمام التعاقد مع حراس مرمى أجانب.

وساعد هذا القرار على انتقال اثنين من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة العربية إلى الدوري، وهما المصري الدولي المخضرم عصام الحضري المنضم للتعاون، والعماني الشهير علي الحبسي صاحب الخبرة الأوروبية الكبيرة والذي انتقل للهلال حامل اللقب.