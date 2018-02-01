” أمن الرياض ” تضبط 90 سقالة حديدية مجهولة المصدر

حمود العنزي(صدى):

تمكنت إدارة دوريات أمن المحافظة بالرياض، ممثلة بشعبة دوريات ” العينية ” و ” الجبلية ” ، من القبض على ” باكستانيين ” بعد تحقيق الاشتباه بهما أثناء قيادتهما مركبة نقل، محملة بعدد 90 سقالة حديدية مجهولة المصدر، تبين أنها مسروقة من مباني تحت الانشاء.

كما استطاعت شعبة دوريات أمن محافظة ” الدلم ” ، القبض على مقيم سوداني الجنسية، امتهن بيع شرائح اتصالات موثقة بهويات؛ وذلك في كمين محكم، وضبط بحوزته قرابة 1000 شريحة اتصال لعدد من شركات الاتصالات؛ لغرض الكسب المادي.

وجاء عمليات الضبط، على خلفية جهود الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” جهودها في ضبط المخالفين، ورصد بؤرهم والإطاحة بالمشبوهين بين أوساطهم.