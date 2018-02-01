بالصور.. ضبط 72 مخالفة تختص بالمهن المقصورة على المواطنين في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، جولاته الميدانية التفتيشية؛ لضبط المخالفات والمخالفين المشتغلين في المهن المقصورة على المواطنين فقط.

وأسفرت الجولة التفتيشية التي قام بها الفرع في الثانية صباحًا عن ضبط 72 مخالفة تختص بالمهن المقصورة على المواطنين، بغرامة عشرون ألف ريال على المخالفة الواحدة.

ومن جانبه أكد مدير عام فرع الوزارة وأمين عام اللجنة التنفيذية للتوطين بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله غازي الصاعدي، أن هذه الجولات في الوقت المتأخر من الليل تنفيذًا للقرارات الصادرة التي تؤكد أن هناك مهنًا مقصورة على عمل المواطنين السعوديين بها، ولا يسمح بغير ذلك.