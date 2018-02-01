أمير الشمالية يشكل مجلس شباب المنطقة بعضوية 43 شابا وفتاة

نايف السالم(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية قرارا بتشكيل مجلس لشباب المنطقة تحت مسمى ” مجلس شباب منطقة الحدود الشمالية ” بعضوية 43 شاباً وشابة من جميع محافظات المنطقة ومختلف القطاعات, برئاسة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وعضوية وكيل الإمارة ” نائب الرئيس ” .

وتضمن القرار إنشاء مكتب لأمانة مجلس شباب المنطقة بمقر الإمارة وتهيئ له كافة الإمكانات المادية والبشرية لتمكينه من أداء العمل وفق الخطط المعتمدة .

وأشار القرار إلى تولي المجلس إقرار أهداف ولائحة العمل بمجلس شباب المنطقة ورسم وتنفيذ الأهداف والمبادرات .

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن الشباب كنز وطني يجب العناية بهم كمحور رئيسي والمستهدف الأول في التنمية وبناء الوطن، وكذلك التركيز على البرامج الخاصة بالشباب بمختلف المجالات ، ورفع مستوى الوعي بثقافة العمل التطوعي لدى الشباب والفتيات وتحفيزهم بشكل فاعل من خلال عمل مؤسسي يطبق معايير عالية في الحوكمة والشفافية، لدعم روح المبادرة والإسهام في بناء جيل مبدع من القيادات الشابة ، لدفع مسيرة التنمية وتحقيق التقدم والازدهار للوطن, داعياً جميع رجال الأعمال والشركات والجهات في المنطقة لدعم برامج مجلس شباب منطقة الحدود الشمالية مادياً ومعنوياً، كواجب وطني والإسهام في تعزيز مسيرة التنمية، والمشاركة بدور أكبر في جهود تطوير المنطقة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً من خلال لجان متعددة قادرة على إحتواء جميع الشباب وفتح المجال لمشاركتهم في الأعمال التطوعية والتطويرية التي تخدم المنطقة وشبابها.