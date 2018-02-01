بالفيديو.. النمر يتحدث عن التجربة الاحترافية في الليجا
قال اللاعب علي النمر، لاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب المعار إلى نادي نومانسيا الإسباني ضمن تجربة الاحتراف لـ 9 لاعبين من دوري المحترفين إلى الدوري الإسباني، أن تجربة الاحتراف تجربة رائعة.
وأضاف ” النمر ” قائلًا: ” أن الدوري الإسباني أقوى دوري بالعالم.. وأتمنى أن نوفق في هذه التجربة ” ، مطالبًا من كل السعوديين أن يتابعوا الليجا، ويشجعون الفرق التي يلعب بها المحترفون، مضيفًا أنه يتمنى أن ” نرفع رؤوسهم ونفرحهم ” .
"علي النمر" و التجربة الإحترافية الجديدة في "لاليغا" 😀⚽ pic.twitter.com/tcfRXZJIn4
— LaLiga (@LaLigaArab) ١ فبراير، ٢٠١٨
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