بالفيديو.. النمر يتحدث عن التجربة الاحترافية في الليجا

نواف السالم(صدى):

قال اللاعب علي النمر، لاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب المعار إلى نادي نومانسيا الإسباني ضمن تجربة الاحتراف لـ 9 لاعبين من دوري المحترفين إلى الدوري الإسباني، أن تجربة الاحتراف تجربة رائعة.

وأضاف ” النمر ” قائلًا: ” أن الدوري الإسباني أقوى دوري بالعالم.. وأتمنى أن نوفق في هذه التجربة ” ، مطالبًا من كل السعوديين أن يتابعوا الليجا، ويشجعون الفرق التي يلعب بها المحترفون، مضيفًا أنه يتمنى أن ” نرفع رؤوسهم ونفرحهم ” .