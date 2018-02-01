التوعية الإسلامية بتعليم مكة تلتقي بـ 300 مسؤولة مصلى بالمدارس

سعيد العجل(صدى):

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التوعية الإسلامية اليوم الخميس الموافق 15/5/1439هـ ، اللقاء التعريفي الثاني لمسؤولات المصلى تحت شعار (أفياء ) والمقام بقاعة الملك فهد بإدارة التعليم بالعزيزية ، برعاية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية د. آمنة محمد صالح الغامدي وبقيادة مديرة إدارة التوعية الإسلامية مها قماش وحضور ٣٠٠ مسؤولة مصلى بمدارس تعليم مكة.

هدف اللقاء إلى الوقوف على الخطة التنفيذية لبرامج التوعية الإسلامية والبرامج المساندة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1438/1439هـ ،والتأكيد على بداية جادة للمصليات المدرسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني حيثُ تم تزويد مسؤولات التوعية الإسلامية بالتوجيهات الخاصة بنشاط المصلى المدرسي وتزويدهن بحقيبة برنامج مجتمع القيم النبوية ( بحبك ربي أحيا ) وبيان آلية تنفيذها بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تحفيز الطالبات للمشاركة في مسابقات إدارة التوعية الإسلامية وتعاهدهن من قبل مسؤولات التوعية الإسلامية والتأكيد على تفعيل جميع تعاميم إدارة التوعية الإسلامية.

وقدمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي كلمةً عبرت من خلالها عن مدى فخرها واعتزازها بهذا التجمع المبارك لمسؤلات المصلى اللاتي حملن على عاتقهن مهنة الرسل ألا وهي التوعية الإسلامية وذلك بما يضطلعن به من مهام فاعلة في الميدان التربوي تزرع بدورها القيم الإسلامية البناءة في نفوس طالباتنا وتعزز لديهن المواطنة الصالحة، مشيدةً بجهود منسوبات التوعية الإسلامية على ما تم من منجزات بارزة في الفصل الدراسي الأول للمسابقات الوزارية ، مبينةً بأن محبة الله من أعظم مقامات العبادة و عليها تدور رحى الطاعة والسير إلى الله، حيث أنها تسوق المؤمن إلى القرب من الله وترغبه في الإقبال عليه وذلك في سبيل رضاه والفوز بجنته، متمنيةً أن يجني هذا الملتقى التوعوي ثماره المفيدة لطالباتنا ويحقق الفائدة المرجوة منه ، سائلةً الله عزوجل أن يعينهن ويسددهن لتأدية الأمانة العظيمة التي يحملنها.

ومن جانبها قدمت مديرة إدارة التوعية الإسلامية مها قماش كلمة أعربت فيها عن شوقها لمثل هذه اللقاءات المقامة في بداية كل فصل دراسي والتي تجمعها بمسؤولات التوعية بالمدارس لتقدم لهن الشكر والعرفان على الجهود المبذولة مع كل فصل أولاً ولتفعيلهن للبرامج بكل اجتهاد وإثراء معرفي واجتهادات ومبادرات مباركةً لهن السعي والجهود والنية ، مؤكدة على بذل العزائم لتحقيق المراد منها، مشيرة إلى أن النجاح الذي تنشده إدارة التوعية يكون بغرس القيم الإسلامية وحصاد ذلك في نفوس الطالبات لا مجرد ورقيات تحصى وتدون ، مؤكدة كذلك على أهمية تحقيق التكامل ورؤية المخرج المأمول السليم؛ فكل ما يغرس بالطالبة من خلال البرامج المقامة بمشيئة الله تفخر به مكة على وجه الخصوص ومملكتنا بشكل عام ، شاكرة كل من ساهم في هذه الجهود.

كما شرحت منسقة البلد الحرام ومديرة فريق هاجر لتعظيم البلد الحرام منال الجابري القيمة العظيمة (لحقيبة بحبك ربي أحيا) والممتدة لجميع الحقائب المفعلة بالأعوام الماضية حتى تستشعر الطالبة العامل الزماني والمكاني لها، مُثمنة للجميع اجتهادهم وتفاعلهم في تنفيذ الحقائب وما قمن به ليثبتن حبهن لمكة فقد شارك في تكريم الفائزات بالحقيبة ما يقارب ١٢٠ مدرسة ، مشيرة إلى ضرورة تطبيق المفاهيم بالحقيبة وربط المحسوسات فكل ما في الحقيبة يوصل لحب الله ، فالربط السلوكي المكاني لها مطلوب فحب الله يستوجب حب محبوباته ومنها البيت الحرام ومكة ، موضحة آلية تطبيق الحقيبة وتنفيذ الخطوات كما هي وإعداد التقارير التي يتم استلامها من قبل إدارة التوعية الإسلامية ومنها إليهم مع التأكيد على ضرورة التوثيق بالصور والكتابة من حيث المناشط والفعاليات المقامة خلال أسابيع التفعيل الممتدة ل ( ١٦) أسبوع.

وجرى خلال اللقاء التعريف بالمبادرات المقامة بإدارة التوعية الإسلامية كالتالي: مسابقة وزارة التعليم للقرآن والسنة وعلومها تدبر للأستاذة هند الحارثي من حيث أهمية مسابقات القرآن والسنة وتفعيلها في هذا الزمان وحاجة الناشئة الماسة إليه والحرص على تيسير السبل لتشجيع الطالبات على الاشتراك بها منوهة عن فروعها ومواعيد اقامتها ، وفيما يخص إثراء المعرفة الشرعية فقد تم الحديث عن مسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله لحفظ الحديث النبوي في دورتها (١٣) للعام الدراسي ١٤٣٨_١٤٣٩ وأسباب تأخيرها كذلك برامج إدارة التوعية

والمحاضرات المنفذة وقدم هذا العرض من قبل الأستاذة حياة اللهيبي ، كما تناولت المشرفة حنان قطب الحديث عن الأمن الفكري من حيث حماية الجيل من المهددات الفكرية وتنفيذ البرامج التي تُعنى بالأمن الفكري من قبل مُنسقة حصانة بالمدرسة من خلال البرامج المحددة له والمعتمدة وزارياً.

وفيما يخص مشروع مجتمع القيم النبوية محبة الله عز وجل تم شرح الحقيبة(بحبك ربي أحيا) من قبل المشرفة أميرة السليماني والتي دعت إلى تنفيذ الحقيبة بشكل عملي واستشعار قيمتها بالنفس أولاً حتى تستطيع تحقيق قيمتها بالطالبة فالمعلمة هي القدوة الأمثل لها مؤكدةً أنه في نهاية التفعيل سيشعرن حقاً بقيمتها ، ولوقفة استشعارية دعت لقراءة كتاب (لأنك الله) مذكرة بفوائده في استشعار عظيم اسماء الله ، مشددة على ضرورة الإطلاع على الدليل العلمي لتطبيق قيمة محبة الله من خلال المباحث الاربع محبة الله ، العلم والمعرفة بالله ،الذكر والشكر، واخيراً الاستجابة ، كما استُكمل شرح محتويات الحقيبة من حيث سجل قائدة المدرسة الخاص بالحقيبة والمشاركات والأنشطة الاسبوعية من قبل المشرفتين زينات اللحياني وعطرة الأحمري ، وعلى نفس المسار قدمت مشرفة التوعية الإسلامية فاطمة منديلي شرح لمسابقة سؤدد الغد متناولةً الهدف منها وآلية التفعيل ومواعيد المشاركات.كما تم تقديم عرض مرئي من قبل فريق برنامج هاجر لتعظيم البيت الحرام والذي احتوى على آثار وضاءة ارتسمت على أرض مكة منذ عصر إبراهيم عليه السلام وامتدت ليومنا هذا .

وأخيراً اختتم البرنامج بتكريم الطالبات والمعلمات الفائزات بمسابقة تدبر خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1438_ 1439هـ ، وكذلك المعلمات المتعاونات في مسابقة تدبر واللاتي شاركن مع المشرفات بإعداد الأسئلة والتجهيز للمسابقة .