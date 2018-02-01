سفير خادم الحرمين لدى الجزائر يلتقي وزير الداخلية

الجزائر(صدى):

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، الدكتور سامي بن عبد الله الصالح،اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي.

وأوضح السفير الصالح في تصريح، أن اللقاء استعرض القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص الطرفان على ضرورة تشجيع كل المبادرات الجادة التي تخدم المصلحة العليا للشعبين الشقيقين، وتوفير كل ما من شأنه تطوير وتنويع التعاون القائم بين البلدين في القطاعات كافة وعلى مختلف المستويات.

ويأتي اللقاء في إطار تفعيل التعاون الثنائي وتثمين الإتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين في مختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.