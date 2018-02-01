شمس تثير الجدل بتغريداتها ومتابعون يعتبرونها موجهة لأحلام

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة الكويتية شمس جدلاً واسعاً عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بتغريداتها الأيام الماضية حيث اعتبر البعض أنّها موجّهة للفنانة الإماراتية أحلام.

وفي التفاصيل، فقد غردّت، عبر حسابها الرسمي على “تويتر “: ” النفاق راح يخليكم تنقرضون “.

وأردفت بتغريدة ثانية: ” عندما مات كلب الحاكم ذهب الشعب كله للتعزية وعندما مات الحاكم لم يذهب احد. احذروا من منافيقكم. قصة قديمة “.

وكتبت: “لما مروا في موقف سيء محد ذكرهم من المستفيدين والمنافقين والمرتزقة. ولما صاروا بخير كلٍ صفق. وهلل برجعتهم… يا رب لطفك يا رب”.

وختمت بتغريدة رابعة: ” اذا اردتم ان تعرفوا المنافقين خذوا لفة على تويتر اليوم وبكرا”.

من جهتهم، اعتبر روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ شمس وضعهت هذه التغريدات، تعليقاً على عودة أحلام الى “ذا فويس”، إلّا أنّ الفنانة الكويتية غرّدت قبل إعلان عودة زميلتها وغريمتها الإماراتية.