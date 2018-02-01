الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلاتها إلى مطار عدن

فهمي محمد(صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، استئناف رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي ابتداء من اليوم، بخط سير بين القاهرة وعدن.

وأوضحت الشركة أن توقف الرحلات إلى مطار عدن الدولي خلال اليومين الماضيين كان بسبب الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

وتعهدت الشركة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بحل الاشكاليات والحجوزات السابقة للمسافرين كافة.

وكانت الشركة ألغت أمس، رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى عدن لليوم الثالث على التوالي بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية.