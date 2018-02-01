نادي الاتفاق يشعل مواقع التواصل بمقطع فيديو.. وتركي آل الشيخ يعلق

نواف السالم(صدى):

بث الحساب الرسمي لنادي الاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو بعنوان “ويبقى الكيان هو الأساس” يصور تعاقب الأجيال في النادي.

ولاقى المقطع أستحسان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حي تناقله المستخدمون كمثال على تقدير النادي لمن خدمه لسنوات طويلة .

من جهته أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ إعجابه بمقطع الفيديو الذي جاء، دعماً لمبادة ” ادعم ناديك ” التي أطلقتها الهيئة مؤخراً معلقاً: ” اعلان رائع وابداع من نادي الاتفاق.