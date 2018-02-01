نادي الاتفاق يشعل مواقع التواصل بمقطع فيديو.. وتركي آل الشيخ يعلق
بث الحساب الرسمي لنادي الاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو بعنوان “ويبقى الكيان هو الأساس” يصور تعاقب الأجيال في النادي.
ولاقى المقطع أستحسان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حي تناقله المستخدمون كمثال على تقدير النادي لمن خدمه لسنوات طويلة .
من جهته أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ إعجابه بمقطع الفيديو الذي جاء، دعماً لمبادة ” ادعم ناديك ” التي أطلقتها الهيئة مؤخراً معلقاً: ” اعلان رائع وابداع من نادي الاتفاق.
ويبقى الكيان هو الأساس..#ادعم_ناديك #الاتفاق pic.twitter.com/DxvNZpOxft
— نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 31, 2018
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3619 ] نشر منذ 45 دقيقة
نادي الأتفاق زمان
قلل لزمن عود
مستحيل يعود الزمن
هذا لنادي الذي انجب المدرب الوطني الداهية
الذي اطلقت انا ع لقب برشتش العرب دون منازع
هو العبقري خليل الزياني ابو ابراهيم شفاهـ الله
وانجب لاعبين ندر الزمان بهم
صالح خليفة وعيسى خليفة وجمال محمد وأبو حيدر وعبدالله صالح وزكي الصالح وعادل الصالح وسلمان نمشان ومبارك الدوسري وسامي جاسم وعمر باخشوين وحمد الدبيخي ومروان الشيحة وسعدون حمود وعبد الحليم عمر وسمير هلال