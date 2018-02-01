ملعقة صغيرة من القرنفل توفر 63% من احتياجات الجسم اليومية

متابعات(صدى):

أكدت الدراسات أن القرنفل من التوابل التي تمنح الجسم 63% من احتياجاته اليومية، بالإضافة إلى فوائده الكثيرة و قيمته الغذائية العالية، و القرنفل عبارة عن براعم مجففة من شجرة القرنفل التي يرجع أصولها إلى إندونيسيا، كما أنه يمنح الطعام نكهة خاصة.

لذلك نصح الأطباء بتناول القليل من القرنقل يوميًا، كما أكدوا علي أهم فوائده، حيث تحتوي كل ملعقة صغيرة من القرنفل 2.1 جرام على 6 سعرات حرارية، و 0.13 جرام من البروتين، و1.38 جرام من الكربوهيدرات، و0.27 جرام من الدهون، و0.7 جرام من الألياف.

كما أن ملعقة صغيرة من القرنفل توفر 1.263 ملغ من المغنيسيوم، وقد وجدت أبحاث أن زيت القرنفل من العناصر التي تحمي الفم من البلاك والبكتريا المسببة للتسوس، وتحمي اللثة من الالتهابات.

وكشفت دراسات أن القرنفل يقلل مقاومة الجسم للأنسولين، وأنه يوفر درجة من الوقاية من السكري، كما أن إضافة مسحوق القرنفل إلى الطعام تساعد على خفض نسبة السكر بالدم.

مع العلم أن نصف ملعقة صغيرة من القرنفل تحتوي على مضادات للأكسدة أكثر مما يحتوي عليه نصف كوب من التوت الأزرق المعروف بأنه من الفواكه الغية بهذه المضادات التي تحمي من السرطان.

لكن أكد الأطباء بتناول القليل من زيت القرنفل، وإضافة مسحوق القرنفل إلى الطعام باعتدال، لأن تناول كميات كبيرة بانتظام يقلل قدرة الدم على التجلط عند الإصابة بجروح.