فريق طبي بمستشفى المزاحمية يخيط ثقبا بمعدة مريض

محمد الناصر(صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى المزاحمية العام، مساء أمس، في خياطة ثقب بمعدة مريض يعاني من قرحة بالمعدة.

وكان المريض يعاني من الآم حادة بالبطن وضيق في التنفس وبعد الكشف عليه وعمل الفحوصات الطبية اللازمة ثبت أنه يعاني من تقرحات و ثقب بالمعدة نتيجة لقرحة مزمنة فيما سارع الفريق الطبي بقيادة الاستشاري رياض أحمد رئيس قسم الجراحة بالمستشفى والأخصائي طارق عبدالعزيز بإجراء جراحة عاجلة للمريض، حيث تمت خياطة الثقب وإيقاف النزيف، المريض بحالة صحية جيدة ومستقره.