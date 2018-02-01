حساب المواطن يوضح مفهوم ” مؤهل أو التابعين مؤهلين “

نايف السالم(صدى):

قام حساب المواطن، اليوم الخميس، بتوضيح معنى ومفهوم عبارة ” مؤهل أو التابعين مؤهلين ” وذلك في حالة الأهلية للبرنامج.

وأوضح الحساب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه ينحصر المفهوم في ثلاثة أشياء، وهي أولًا أن تركيبة الأسرة مؤهلة للبرنامج، وثانيًا: سيتم احتساب المؤهلين في حساب عملية الاستحقاق من ناحية عددهم، وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أصغر من 18 عامًا.

وتابع الحساب، أنه سيتم احتساب إجمالي دخل الأسرة في عملية الاستحقاق للمؤهلين فقط، مشيرًا إلى أن الأهلية تعني تجاوز شروط الجنسية، والإقامة، وتوافق البيانات مع الجهات الأخرى.